Tragico episodio nel pomeriggio di sabato a Foligno, in zona via Romana Vecchia. Un 58enne agente della polizia Stradale si è tolto la vita all’interno della propria auto: l’uomo aveva fatto perdere le sue tracce dalla tarda mattinata, quindi la scoperta del corpo poco prima delle 20. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine e la polizia Scientifica per i rilievi del caso. A riportare la notizia è il sito d’informazione rgunotizie.it.

