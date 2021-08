«Agenti infami»: in piazza Ansidei se la prende con la polizia. Arrestato un 22enne

«Siete degli infami». Così si sono sentiti apostrofare da un 22enne italiano, gli agenti della squadra Volante di Perugia, intervenuti di notte in piazza Ansidei a seguito della segnalazione di alcuni residenti che lamentavano rumori molesti da parte di un gruppetto di ragazzi. In realtà, giunta sul posto, la polizia non ha riscontrato una situazione particolarmente problematica sul fronte del rumore, da parte dei giovani intenti a trascorrere la serata in zona. Il 22enne però, sopraggiunto dopo, ha iniziato a rispondere in malo modo alle lamentele di un residente. A quel punto gli agenti hanno proceduto al controllo ma il giovane dapprima li ha insultati, poi si è dato alla fuga a piedi. Raggiunto, ha tentato in ogni modo di evitare gli accertamenti, dimenandosi e colpendo con un calcio la mano di un poliziotto: bloccarlo, fra urla e minacce, non è stato affatto facile. Alla fine è stato possibile accertare che aveva dei precedenti di polizia e, nella tasca dei pantaloni, aveva con sé tre involucri contenenti marijuana. Il 22enne è stato così arrestato per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché denunciato per oltraggio. Lunedì mattina il tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, applicando la misura dell’obbligo di dimora presso il luogo di residenza.

