Agenzia Inps Amelia, primo step verso la riapertura

Il direttore regionale dell’Inps Umbria ha dato parere favorevole alla riapertura dell’agenzia territoriale di Amelia (Terni): ora l’argomento verrà discusso nella seduta del comitato regionale Inps del prossimo 6 ottobre e poi spetterà al Cda dell’Istituto di previdenza il compito di esprimersi definitivamente sulla decisione.

«L’agenzia di Amelia – ricorda Inps Umbria – fu trasformata in Punto Inps nel 2018, con apertura al pubblico due giorni a settimana per fornire alla cittadinanza alcuni servizi di informazione e consulenza. Ora quella decisione potrebbe essere rivista, in una logica di maggiore qualità del servizio e prossimità all’utenza». Secondo il Regolamento di organizzazione dell’Inps, a determinare l’apertura o chiusura di un’agenzia territoriale è il Cda dell’Istituto, su proposta del direttore generale. «La direzione regionale dell’Umbria farà tutto ciò che è in suo potere per appoggiare la proposta di riapertura, venendo così incontro alle esigenze più volte rappresentate dal territorio amerino».