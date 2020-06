Aggredisce autista di bus con una stampella: arrestato anziano

Un’aggressione ai danni di un autista BusItalia a colpi di stampella. La scena, avvenuta giovedì a Santa Maria degli Angeli (Assisi) e che ha presto fatto il giro del web attraverso un video ‘virale’, è finita anche all’attenzione degli agenti del commissariato di Assisi che hanno arrestato l’aggressore, un anziano residente nella zona.

La ricostruzione

Sembra che fra lo stesso conducente e il soggetto vi fossero delle ‘ruggini’ dopo che – riferisce AssisiNews – il giorno precedente, mercoledì, l’addetto BusItalia lo aveva invitato a validare il biglietto. Giovedì la tensione è ‘esplosa’ con l’anziano che, una volta salito a bordo in zona via Patrono d’Italia, si è ricordato di quel ‘rompiscatole’, colpendo a più riprese il divisorio in plexiglas con la propria stampella che utilizza per deambulare. Il conducente è riuscito a schivare i colpi e non ha riportato lesioni, ma ha ovviamente allertato le forze dell’ordine che hanno condotto l’anziano presso il commissariato. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Perugia con applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla vittima.