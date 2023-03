Aggredisce il compagno della madre per evadere dai domiciliari: arrestato

Ristretto ai domiciliari, ha aggredito il compagno della madre, strappandogli il marsupio – in seguito all’azione l’uomo è caduto a terra – per appropriarsi della chiave della sua auto. Poi è uscito di casa e si allontanato, salvo fare ritorno in tarda serata. Il fatto, relativo ad un 35enne già noto per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, guida in stato di ebbrezza e detenzione di droga per uso personale, è finito all’attenzione della polizia di Stato di Foligno. I cui accertamenti hanno portato il tribunale di Spoleto a disporre, nei confronti del 35enne, la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita nel pomeriggio di venerdì. Il reato contestato è ‘evasione’.

