Aggredisce la ex con l’aiuto della fidanzata e di un’altra donna: denunciati

L’ex compagno della vittima, l’attuale fidanzata dell’uomo e la madre di quest’ultima. Sono le tre persone denunciate dalla polizia di Stato di Perugia per lesioni personali e minacce dopo l’aggressione nei confronti di una donna nel parcheggio di un supermercato di Santa Maria degli Angeli.

Aggredita

A finire nei guai un 33enne, una 27enne ed una 58enne, tutti italiani. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata dalla 58enne per poi essere minacciata e aggredita insieme all’ex compagno. Poi sul posto è arrivata la più giovane del gruppo. I tre hanno invece dato una versione diversa agli agenti, affermando che la donna – una volta conclusa la relazione – aveva iniziato ad avere atteggiamenti molesti ed intimidatori nei confronti della coppia. Dopo essersi recata in ospedale per le cure del caso, la vittima ha presentato querela presso il commissariato di Assisi.