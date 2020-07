Aggredisce ragazze e crea panico in un bar: 28enne denunciato

Ha aggredito una ragazza, ha minacciato con un pezzo di vetro le persone che sono accorse per aiutarla e, infine, ha danneggiato un bar a più riprese. Panico in un esercizio commerciale di Umbertide: il 28enne protagonista della vicenda, ubriaco, è stato bloccato e denunciato dalla polizia di Città di Castello. L’episodio è avvenuto in orario notturno.

Su di giri

L’uomo, di origine straniera e residente da tempo in zona, ha messo nel mirino la ragazza e subito è scattato l’intervento di alcuni clienti del bar per difenderla. Nel contempo è stata avvisata la polizia. Era solo l’inizio del caos: il 28enne ha minacciato coloro che sono arrivati in soccorso con il vetro e si è diretto verso il locale creando scompiglio tra i presenti. Ha scaraventato un tavolo in strada, per poi prendere una sedia e lanciarla contro la vetrata dell’esercizio commerciale, rompendola. Non gli è bastato: ha rovesciato piatti e bicchieri, quindi ha tentato di colpire le persone con un vaso e, infine, ha aggredito una barista. Quest’ultima colpita da sputi, oltre alle offese.

Bloccato

Il 28enne è stato identificato è denunciato per lesioni dolose, danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e ubriachezza manifesta. Per lui anche la sanzione per la violazione delle norme anti covid-19.