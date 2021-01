Aia Terni, Tatangelo ancora presidente

Era l’unico candidato e per la rielezione non c’è stato alcun problema. Alberto Tatangelo proseguirà l’avventura nel ruolo di presidente della sezione ternana ‘Pasquale Gnocchini’ dell’Associazione italiana arbitri: il via libera – 90 voti su 97 – è arrivato sabato in occasione dell’assemblea elettiva. Come delegato sezionale eletto con 91 voti Luca Marconi, unico in corsa; a chiudere il cerchio il duo femminile in qualità di revisori dei conti, Raffaella Bizzarri (57 voti) e Laura Giuliani (40). Scatta dunque il terzo quadriennio per lui.

