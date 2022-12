Aiga Terni lancia la ‘campagna di Natale’ per la pediatria del Santa Maria

Un’ondata di solidarietà al posto della ‘classica’ festa di Natale: questa la scelta di Aiga Terni – l’associazione dei giovani avvocati – per il 2022. È stata infatti ufficialmente lanciata una raccolta di fondi in favore del reparto di pediatria e neonatologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Per partecipare alla ‘campagna’ scelta da Aiga Terni per il Natale 2022, è possibile: effettuare un bonifico sul conto corrente intestato ad Aiga Terni (causale ‘Pediatria’) con IBAN IT87U 03440 14400 000 000 122200; utilizzare il bussolotto che verrà esposto all’aperitivo di Natale dell’Ordine degli avvocati di Terni il giorno 20 dicembre; consegnare il denaro ad uno dei membri del direttivo di Aiga Terni. L’attesa è per un’ondata di solidarietà di quelle importanti.

