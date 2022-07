Al centro commerciale, riconosce la donna che le aveva rubato in casa

Era andata a fare la spesa in un supermercato in località San Marco, a Perugia, quando all’interno del parcheggio ha riconosciuto la donna che lo scorso 14 giugno si era introdotta all’interno della sua abitazione, sottraendo un orologio in oro dal valore di 15 mila euro. Dopo aver chiamato la polizia di Stato, la richiedente – una cittadina romena di 50 anni – ha seguito con discrezione la donna, in attesa dell’arrivo degli agenti. Giunti sul posto, gli operatori hanno sentito la 50enne che ha riferito di aver riconosciuto l’autrice del furto grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza e ai vestiti indossati. Erano, infatti, gli stessi utilizzati il giorno del furto. Fermata dagli agenti, la donna è stata identificata come una cittadina romena di 42 anni ed è stata accompagnata in questura per gli accertamenti di rito. Dopo aver visionato i filmati, i poliziotti hanno rilevato la corrispondenza tra la donna fermata e quella ripresa nel video: ulteriore elemento che ha fatto scattare la denuncia per furto aggravato.

