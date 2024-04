«Al PalaTerni va in scena l’amore in tutte le sue declinazioni»

di Fra.Tor.

«Un evento che ruoterà attorno al tema dell’amore, mettendo insieme tantissime realtà». Tutto pronto per l’avvio della stagione di Umbria Forum al PalaTerni con lo spettacolo di esordio ‘Amores’ di Daniele Cipriani, in programma venerdì sera alle 20.30. «Uno spettacolo creato su misura e in esclusiva per celebrare questa occasione, con l’intento di lasciare un’impronta indelebile nella memoria di tutti gli spettatori. Una performance unica nel suo genere, ispirata dalla storia di San Valentino, patrono della città di Terni e racconterà tutte le declinazioni dell’amore».

«Un parterre strepitoso»

Reduce da una lunga nottata di prove, parte del cast venerdì mattina ha incontrato la stampa per presentare l’evento. Il direttore artistico Daniele Cipriani ha ricordato un «parterre strepitoso di artisti, tra cui Eleonora Abbagnato (già Étoile del Teatro dell’Opera di Parigi) insieme a sua figlia Julia Balzaretti accompagnate dalla scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma. Si esibirà anche Sergio Bernal, leggenda del balletto spagnolo, considerato il re del flamenco, e poi Tosca, amatissima cantante italiana accompagnata dai suoi musicisti, Giovanna Famulari, Massimo De Lorenzi. Nico Gattullo, danzatore aereo che porta la danza nelle altezze e sfida la gravità con la sua grazia e forza e l’ensemble di danza contemporanea ‘Mvula Sungani physical dance’, guidato dalla visione creativa del coreografo Mvula Sungani: i primi ballerini Emanuela Bianchini e Damiano Grifoni saranno accompagnati da 14 danzatori della compagnia. Sul palco anche Edoardo Siravo, attore versatile che spazia tra teatro, cinema e tv mentre ‘Cupido con il costume di Roberto Capucci’ esalterà il mondo della moda con quello del teatro, mescolando la creatività del celebre couturier italiano con la mitologia classica di Cupido».

La sorpresa

Protagonisti della serata saranno anche i 40 bambini delle scuole di danza di Terni: Proscenium centro formazione danza, Area ballet, associazione Dancers, Azucar e Euno. A guidare questi giovani ballerini, due maestri d’eccezione: i danzatori e coreografi Sasha Riva e Simone Repele guidati dal regista Luis Ernesto Doñas. La sorpresa arriva della ginnastica ritmica con le ex Farfalle della squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica dell’Aeronautica militare: Elisa Bianchi, Andreea Stefanescu, Martina Santandrea. Ad introdurre lo show Paola Saluzzi».