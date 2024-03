PalaTerni, ecco gli eventi Umbria Forum. Da Raffaele Paganini a Eleonora Abbagnato, fino a Massimo Ranieri

«Con Umbria Forum vogliamo diventare un punto di riferimento sociale ed economico dell’Umbria. Il nostro è un contenitore di eventi, creato dalla società Pala Ternana Eventi del sindaco Stefano Bandecchi, che utilizzerà gli spazi del PalaTerni per concerti, spettacoli, fiere, rassegne, sport, eventi privati, esposizioni. Questo complesso è unico per funzionalità e tecnologie». Così Ramona Morelli, direttore generale del Pala Ternana Eventi, nel presentare una parte del cartellone di appuntamenti previsti all’interno del nuovo palasport cittadino, nell’area dell’ex Foro Boario. «Abbiamo acquistato (da Salc-Salcini, gestore dell’impianto, ndR) un pacchetto che prevede la disponibilità dell’impianto per un massimo di 45 eventi nell’arco di cento giorni, comprese ovviamente le giornate per i necessari allestimenti. Per ora non abbiamo appuntamenti sportivi in calendario ma stiamo lavorando ad un grande evento che dovrebbe tenersi nel 2025. Ovviamente siamo aperti a co-produzioni in base alle richieste che dovessero arrivare da federazioni sportive e associazioni. Questa struttura si presta a tutto». A portare i saluti sono stati gli assessori comunali Michela Bordoni, Marco Schenardi e Giovanni Maggi – presente anche l’assessore Mascia Aniello -, l’ex assessore comunale Benedetta Salvati e, per la Fondazione Carit, l’avvocato Emiliano Strinati (membro del Cda) presente con Leonardo Fausti (comitato di indirizzo).

‘Amores’

Il programma partirà il 5 aprile alle 20.30, con l’inaugurazione affidata alla direzione artistica di Daniele Cipriani: «Uno spettacolo creato su misura e in esclusiva per celebrare questa occasione – riporta il comunicato di Umbria Forum -, con l’intento di lasciare un’impronta indelebile nella memoria di tutti gli spettatori. Grazie alla generosità di Umbria Forum, l’evento sarà accessibile gratuitamente a tutta la città e alla regione, promettendo di essere solo il primo capitolo di una lunga serie di straordinari eventi culturali. ‘Amores’ incanterà con una performance unica nel suo genere, ispirata dalla storia di San Valentino, patrono della città di Terni e racconterà tutte le declinazioni dell’amore. Curato da Daniele Cipriani, rinomato per la sua esperienza nella produzione di spettacoli di danza, arte e balletto, e diretto da Donas Ernesto Gomes, lo spettacolo vanta un cast eccezionale: Eleonora Abbagnato, già Étoile del Teatro dell’Opera di Parigi, insieme a sua figlia Julia Balzaretti accompagnate dalla scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, Sergio Bernal, ‘re’ del balletto spagnolo, la cantante Tosca con i suoi musicisti, il danzatore aereo Nico Gatullo, il narratore e attore Edoardo Siravo, e altri talenti, si uniranno per creare un’esperienza unica. Sotto le luci magistralmente progettate da Marco Policastro, gli artisti eseguiranno coreografie coinvolgenti di Sasha Riva e Simone Repele, accompagnate da testi originali di Vittorio Sabadin. Il costume di Cupido è stato disegnato dallo stilista di haute couture Roberto Capucci e aggiungerà un tocco di eleganza e raffinatezza allo spettacolo. Attraverso una serie di tableaux vivants, il pubblico sarà trasportato in un viaggio emotivo che racconterà le diverse declinazioni dell’amore umano. L’amore fraterno aprirà il percorso, celebrando la solidarietà, il rispetto reciproco e la condivisione di valori. Seguirà l’amore eterno, incarnato da una coppia che affronta insieme le sfide della vita, cresce e matura nel corso degli anni. L’amore naturale, tra genitori e figli, esplora il legame indissolubile basato sull’accettazione e il sacrificio. Il desiderio erotico, l’amore giocoso e l’ossessione amorosa verranno esplorati con intelligenza e profondità, rivelando i vari volti dell’attrazione e della passione umana. L’amore per sé stessi, presentato come fondamentale per il benessere emotivo e mentale, ma senza scadere nell’egoismo. Attraverso la narrazione di storie classiche come quella di Dante e Beatrice, l’evento rivelerà il potere trasformativo dell’amore, capace di ispirare poeti e compiere imprese straordinarie».

Eleonora Abbagnato

L’11 maggio partirà la prima rappresentazione dedicata alla danza «con la star internazionale Eleonora Abbagnato. Lo spettacolo ‘Giulietta’ la vede protagonista in scena coadiuvata da un cast di giovani artisti e dalla talentuosa figlia. A Giulietta è dedicato questo spettacolo in cui le arti della musica, della danza e della poesia si uniscono per dipingere un ritratto nuovo e inusuale della più celebre veronese di tutti i tempi. Dalla celeberrima partitura Romeo e Giulietta di Prokofiev, verrà eseguita dal vivo in palcoscenico da due virtuosi del pianoforte, Marcos Madrigal e Alessandro Stella che ne interpreteranno le trascrizioni, piuttosto inusuali, per due pianoforti».

‘The Beatbox – Magical mystery story’

Il 25 maggio andrà in scena lo spettacolo ‘The Beatbox – Magical mystery story’, «un progetto dedicato alla storia e alla musica dei Beatles. Attraverso le canzoni, i racconti di Carlo Massarini, cambi di scena, di abiti e di strumenti musicali, nell’arco di due ore si potranno rivivere le incredibili avventure dei Beatles e di come abbiano cambiato il corso della popoular music con le loro indimenticabili canzoni. Il pubblico andrà a conoscere e a rivivere l’incredibile avventura dei Fab Four. I The Beatbox sono una formazione nota in tutta Europa con centinaia di concerti al loro attivo e partecipazioni ai maggiori festival dedicati ai Beatles».

‘Shine, Pink Floyd moon’

Sabato 8 giugno andrà in scena il musical ‘Shine, Pink Floyd moon’, «un ambizioso connubio tra suono e movimento. A trovare posto sul palco i Pink Floyd Legend, una delle migliori espressioni italiane dell’affetto mondiale per il quartetto britannico e i ballerini della Compagnia DCE, coordinati in un progetto fortemente voluto da Micha van Hoecke, regista e coreografo. Nel ruolo del protagonista, un’altra l’étoile Raffaele Paganini, affiancato da un ‘alter ego’ giovane e guizzante, Mattia Tortora, e dai brillanti talenti della danza. Punto di partenza della creazione è il celebre brano Shine on You Crazy Diamond in cui i quattro Pink Floyd rendevano omaggio al loro compagno Syd Barrett che si era perso nelle regioni sconosciute della ‘luna’, intesa come malattia mentale. Syd è interpretato da Raffaele Paganini. La formazione dello spettacolo diretta da Fabio Castaldi è oggi riconosciuta come tra le migliori interpreti in Europa della musica dei Pink Floyd».

Massimo Ranieri

«La grande musica d’autore arriverà l’8 novembre con il concerto di Massimo Ranieri in ‘Ranieri tour, tutti i sogni ancora in volo’, una straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti di un ‘mito’ della musica italiana che ha alle spalle una carriera pluridecennale e fa parte di quella categoria di artisti che saranno per sempre ricordati per la straordinarietà della loro voce e delle loro canzoni. Tra le tante canzoni interpretate ci sarà anche il brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022, ‘Lettera di là dal mare’ dei bellissimi inediti scritti per Massimo Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi, e molte altre canzoni che fanno parte del suo nuovo album».

A Natale

Il Natale sarà dedicato ai bambini e alle famiglie con un classico intramontabile: ‘A Christmas Carol musical’. «Andrà in scena il 23 dicembre il più famoso romanzo di Natale di Charles Dickens, adattato per il teatro musicale da Melina Pellicano con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle che è pronto a far sognare adulti e bambini. Un grande musical Made in Italy con musiche, testi e arrangiamenti originali, rigorosamente cantato dal vivo, che trasforma in musica e gesto teatrale una storia intramontabile, capace di parlare al cuore di tutti. Sul palco un cast artistico di 20 elementi, effetti speciali, musiche originali, 150 costumi ed imponenti scenografie».

LE FOTO DI ALBERTO MIRIMAO