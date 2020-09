Si trovava all’altezza di un parco di Passignano sul Trasimeno e aveva con sé 550 grammi di hashish. Non pochi. E per lui sono iniziati i guai: un 30enne italiano del posto è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio dopo un controllo notturno.

Domiciliari

La droga – circa 2.670 le dosi ricavabili – è stata sequestrata e l’uomo sottoposto ai domiciliari in attesa della direttissima: al termine è stato condannato all’obbligo di dimora e permanenza in casa dalle 20 alle 7.