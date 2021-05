Alberi potati male: 20 mila euro di sanzioni

Un verbale per illecito amministrativo di 20 mila euro. Questo il risultato dell’ultimo servizio dei carabinieri forestali della stazione di Campello sul Clitunno in merito agli alberi appartenenti alle specie tutelate: focus in particolar modo sugli interventi di potatura eseguiti nel periodo tra ottobre e marzo.

Il problema capitozzatura

I militari hanno rinvenuto 100 esemplari di specie – leccio, bagolaro, tiglio e roverella – compromessi sia dal punto di vista estetico e funzionale a causa del taglio indiscriminato del fusto, delle branche primarie o di grossi rami. « Tale tecnica – sottolineano i carabinieri forestali – di potatura nota sotto il nome della ‘capitozzatura’ rimane tutt’ora una pratica comune nonostante da decine di anni è provato scientificamente quali siano i suoi effetti nocivi». Ciò indebolisce gli alberi perché rimuove la quasi totalità delle foglie e ne causa nel medio-lungo termine il decadimento, nonché l’aumento di pericolosità in termini di stabilità.

Il consiglio

Con l’occasione i carabinieri forestali danno alcune indicazioni: «Rivolgersi ad operatori professionalmente preparati che operino nel rispetto della legge regionale 28 del 2001; i effettuino potature solo quando emergono effettive necessità o si vogliano evitare rischi e pericoli; si effettuino potature ordinarie al fine di evitare interventi su piante adulte con potature straordinarie troppo invasive». In tal senso è possibile rivolgersi all’Afor, l’Agenzia forestale regionale.