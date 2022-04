Allenatore ternano picchiato: Daspo di due anni per il genitore

Daspo per due anni per l’uomo – padre di un calciatore delle giovanili della GDC Ponte di Nona (Roma) – che lo scoro 18 aprile aveva aggredito con pugni e calci l’allenatore della Nuova Accademia Terni, il 31enne Francesco Latini, ad un torneo di calcio organizzato per Pasqua fra Misano Adriatico (Rimini) e Gabicce (Pesaro Urbino). Il provvedimento è stato emesso dal questore di Pesaro e Urbino alla luce delle risultanze investigative dei carabinieri di Gabicce che, dopo l’intervento nell’immedatezza dei fatti di un agente libero dal servizio, hanno ricostruito l’accaduto. Francesco Latini, originario di Narni, era stato colpito al volto con un pugno e quindi, una volta a terra, raggiunto da più calci ad un fianco. Percosse messe in atto dal genitore, che era entrato in campo, tali da causare un ematoma ad un rene, con ricovero nell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena per una prognosi di trenta giorni. In tanti, dopo l’accaduto, hanno mostrato affetto e vicinanza all’allenatore ternano che si è sempre detto determinato a proseguire nella propria attività, a fianco dei ragazzi, per ribadire i veri insiti nello sport, come l’amicizia e la solidarietà.

