All’ospedale di Terni, nuova pavimentazione grazie alla Tarkett

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria programmati presso dell’ospedale di Terni (quinto piano del corpo centrale, ala nord-est), il 29 maggio, nel segno della solidarietà, sono iniziati i lavori per la sostituzione della vecchia pavimentazione con circa 250 metri quadrati di pavimento in linoleum, un prodotto naturale, sostenibile e battericida, in classe Cfls1 e certificato ai fini della prevenzione incendi, interamente donato dalla società Tarkett Spa di Narni Scalo, sede all’avanguardia nell’implementazione dell’economia circolare.

Fine dei lavori stimata entro il 13 giugno

Il materiale donato è stato consegnato il 5 giugno dall’ingegnere Daniele Guerra, direttore dello stabilimento, e da Enrico Barison, responsabile nazionale del segmento ospedaliero, alla presenza dell’ingegnere Gianni Fabrizi dell’ufficio tecnico patrimoniale e del commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Andrea Casciari, che, anche a nome del responsabile facente funzione della clinica medica Luca Di Cato, ha ringraziato la società Tarkett per la donazione. I lavori di ristrutturazione, che comportano ripavimentazione e tinteggiatura dell’intero corridoio e di tutti gli studi medici e ambulatori, sono iniziati subito dopo aver trasferito gli ultimi pazienti Covid al reparto di malattie infettive e l’ingegnere Gianni Fabrizi, progettista dell’opera e responsabile del procedimento, e il geometra Fabrizio Fazi, cui è affidata la direzione lavori, stimano la fine dei lavori il 13 giugno.