Almanacco Barbanera, 259° edizione fra tradizione e novità

Dodici mesi di pratici consigli per uno stile di vita sostenibile e a misura d’uomo che guarda con ottimismo e semplicità all’importanza dell’armonia tra l’uomo e il pianeta. L’Almanacco Barbanera 2021 dal 24 ottobre sarà in tutte le edicole d’Italia con tanti preziosi consigli sul buon vivere quotidiano e il suo rassicurante sguardo positivo sull’anno che verrà, anche in un momento storico in cui il mondo sembra mostrare un volto inatteso. L’almanacco più celebre e longevo d’Italia, che ha conquistato il titolo dell’Unesco di ‘Memoria del mondo’, Patrimonio documentario dell’Umanità, giunge alla sua 259esima edizione, soffermandosi come sempre al presente e al futuro con la saggezza e la semplicità che arriva dal passato.

Fra tradizione e novità

Mese dopo mese, stagione dopo stagione, dispensa curiosità, notizie e suggerimenti per il benessere del corpo e della mente, per la cucina e il tempo libero, per la casa, la famiglia, l’orto e il giardino, per uno stile di vita sostenibile e consapevole, in armonia con i cicli delle stagioni e la natura tra buone pratiche e nuove sensibilità. Passando per il meteo e le feste, i proverbi e i fenomeni celesti, insieme ai grandi classici come ‘L’agenda verde’, ‘Star bene con la luna’ o ‘Sapori di stagione’, la 259esima edizione del Barbanera propone anche tante novità: la nuova grafica, le ricette illustrate a mano, una più marcata attenzione alla dimensione psicologica nella rubrica ‘Ama la vita’, lo ‘Zodiaco, il tuo lato fiorito’, un oroscopo verde che scopre inattese sintonie con la natura, e nuovi protagonisti, i ‘Giardinieri viandanti’, con le proposte di itinerari di viaggio verso alcune delle più belle oasi paesaggistiche d’Italia.

L’attualità e un equilibrio da ritrovare

Il Barbanera 2021 non poteva poi non trarre insegnamento dalla profonda esperienza che il mondo ha condiviso in questo 2020. Di qui gli appunti per una psicologia del benessere che invita a ‘coltivare l’ottimismo’ anche in tempi difficili e destabilizzanti come quello attuale. Frutto dell’isolamento prodotto dall’emergenza sanitaria è anche la pillola mensile che accompagna ogni ricetta sullo ‘stare a tavola’, che proprio i recenti avvenimenti hanno fatto riscoprire come momento culturale e sociale irrinunciabile, che valorizza il piacere del cibo nel mangiare insieme, oltre che nel gusto. Insomma, nelle pagine dello storico almanacco Barbanera, edito per la prima volta a Foligno nel 1762 e da allora quasi ininterrottamente pubblicato fino ad oggi con contenuti sempre rinnovati per interpretare il mondo e la società, convivono in armonia tradizioni, saperi e stili di vita attuali che schiudono scenari di vita a volte dimenticati, che sanno di buono e che fanno bene più che mai al mondo e all’uomo contemporaneo. Perché la filosofia di vita che anima il Barbanera, ambientalista per vocazione, guarda da sempre all’armonia tra cielo e terra, uomo e natura, benessere quotidiano e rispetto del pianeta.