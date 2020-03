Altoparlante a Narni: «Restate a casa»

Condividi questo articolo su

















Comune di Narni, Protezione civile comunale, Arci Prociv in campo – da venerdì mattina – per ricordare a tutti i cittadini, anche delle 22 frazioni di un territorio, quello comunale, che si estende su 192 chilometri quadrati, cosa si deve fare in questo periodo di emergenza coronavirus. L’auto con tanto di altoparlante voluta dal sindaco Francesco De Rebotti, su cui si alternano dipendenti comunali e volontari della Protezione civile, manda messaggi chiari alla cittadinanza. Su tutti il refrain del periodo: «Dovete restare a casa». L’azione proseguirà finché le misure governative resteranno in vigore per contrastare la diffusione del virus.

