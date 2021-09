Altri temporali sull’Umbria nei prossimi giorni

«Ci attende una domenica molto instabile sulla nostra regione – scrive Michele Cavallucci di Perugia Meteo – in particolar modo sui settori centro-settentrionali, con rovesci sparsi e locali temporali, anche di forte intensità, in un contesto termico con temperature in lieve calo, più apprezzabile nelle zone che saranno colpite dalle precipitazioni».

«La caratteristica dominante sarà la variabilità con alternanza di annuvolamenti e schiarite, mentre le precipitazioni saranno locali e di breve durata. Sul piano delle temperature da giovedì abbiamo avuto una generale, ma moderata diminuzione, nei valori massimi mentre le minime rimarranno stazionarie o addirittura in aumento a causa della probabile copertura nuvolosa durante la notte. Per oggi piogge previste nel pomeriggio subito dopo l’ora di pranzo».

«Da domani ci attende una attenuazione dei fenomeni e tempo più stabile con temperature in aumento».