Alviano, in isolamento il sindaco: «Moglie e figlia positive»

«Ci è stata comunicata dalla competente autorità sanitaria, la positività al Coronavirus di mia moglie e mia figlia. La famiglia è in quarantena dal giorno 27 ottobre 2020. Dal 28 di ottobre, e in via del tutto precauzionale, io mi sono isolato da loro, trasferendomi in un’altra abitazione, evitando così di frequentare gli uffici comunali e altri luoghi diversi dall’azienda agricola»: lo annuncia il sindaco di Alviano Giovanni Ciardo, con un post su Facebook.

L’appello: siate vigili

«A partire da oggi (giovedì, ndr) – continua il primo cittadino – non uscirò dalla mia attuale residenza in attesa di essere sottoposto a tampone insieme all’altro mio figlio. Per tutte le necessità resto comunque sempre raggiungibile telefonicamente; inoltre, il vicesindaco e gli altri amministratori, sono, come sempre, a disposizione, così come gli uffici comunali e la protezione civile. Le nostre condizioni di salute sono comunque buone. Ho pensato – conclude – che fosse giusto fare questa comunicazione per evitare al massimo equivoci o informazioni parziali. Cerchiamo di essere sempre vigili e attenti e seguire le disposizioni delle autorità sanitarie e il nostro buon senso».