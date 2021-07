Amatori Podistica Terni, Moriconi ancora presidente

Sarà ancora Luca Moriconi il presidente dell’Amatori Podistica Terni. Il via libera è arrivato venerdì nel corso dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio annuale e l’elezione del consiglio direttivo: per lui c’è la riconferma dopo il subentro all’ex numero uno Fabio Laoreti. Ricordata la figura di Giuseppe Liberotti, socio storico e podista scomparso di recente.

Presente e futuro

«Il gruppo ha tenuto nonostante il Covid. La Maratona delle Acque – ha spiegato Moriconi – di maggio 2020 è saltata, ma il Circuito dell’Acciaio e il Run&Walk by Night di agosto scorso siamo riusciti a realizzarli, anche se in tono minore. La pandemia ci ha messo a dura prova ma ci ha anche dato l’occasione di scoprire che Amatori Podistica Terni ha in sé più anime, non solo quella podistica ma anche quella delle camminate e delle attività rivolte ai bambini. La nostra Simona Tolomei ha fatto un grande lavoro quest’anno, promuovendo camminate di gruppo che sono state l’occasione per moltissime persone di uscire dall’isolamento imposto dal Covid e ritrovare il benessere facendo movimento all’aria aperta. Non abbiamo mai perso lo spirito di squadra, l’obiettivo mio e del Consiglio nuovamente costituito è quello di ricostruire quella socialità che ci ha sempre contraddistinto». Mirino sul futuro: «La Corsa della Befana a gennaio, la Maratona di San Valentino a febbraio, la Maratona delle Acque a maggio, il Run and walk by night di beneficenza ad agosto, il Circuito dell’Acciaio ad ottobre e la Fiaccolata della stella di Miranda a dicembre: sono ben sei gli appuntamenti che abbiamo in programma per il 2022, siamo già al lavoro con grande entusiasmo. Ringrazio tutti i componenti del consiglio direttivo, in special modo quelli uscenti per questo biennio, che ha ben lavorato nel corso di questi anni. Un ringraziamento anche ai tanti i soci che hanno collaborato alle nostre attività per realizzare le nostre importanti manifestazioni e a quelli che amano e danno lustro ai nostri colori un po’ ovunque. Ho avuto l’onore e l’onere di essere presidente della Apt con la responsabilità di portare avanti l’egregio lavoro fatto dai precedenti amministratori. Ringrazio tutti per la fiducia».