Amatrice-Configno, l’Amatori Podistica Terni non manca

Anche quest’anno l’Amatori Podistica Terni ha onorato l’Amatrice-Configno, una delle classiche della corsa su strada con un albo d’oro prestigioso, da Gelindo Bordin a Stefano Baldini e tanti altri top atleti africani. Con loro anche un gruppo proveniente da Porto Sant’Elpidio: «L’APT nel corso degli anni – spiega il presidente Luca Moriconi – ha partecipato con gruppi molto numerosi e con atleti che, spesso, non hanno sfigurato davanti ai migliori campioni ed amatori dell’atletica leggera. Il legame con quella terra è molto profondo, e fummo sconvolti quando sapemmo che il terremoto lasciò morte e macerie, considerando che proprio due giorni prima eravamo lì alla gara e poi a cena al Ristorante Roma; è Bruno Sardonini che lanciò l’idea della partecipazione di una corsa spontanea per essere vicini alla popolazione di Amatrice in concomitanza del primo annullamento che fu subito accolta con entusiasmo ed è stata ripetuta ogni anno. Non ci ha fermato neanche Covid. La speranza è che questa nostra partecipazione abbia dato una continuità alla manifestazione e, magari, faccia superare le difficoltà registrate dal comitato organizzatore con le istituzioni, per riproporla ufficialmente in futuro».

Condividi questo articolo su