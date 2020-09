Festa per la polisportiva AMC 98 che incassa l’ufficialità del ripescaggio della categoria Allievi al campionato regionale A2. «Un giusto premio – commenta la società di Acquasparta, Montecastrilli e Casteltodino – per la dirigenza che opera da anni nel territorio, coinvolgendo numerosi ragazzi dei comuni di Montecastrilli, Acquasparta e loro frazioni. Quest’anno per la prima volta avremo quattro squadre regionali: Promozione, Juniores, Allievi Under 17 A2 e Allievi Under 16 Sperimentali.

