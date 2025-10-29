Un 45enne di Amelia è stato arrestato nella notte fra domenica 26 e lunedì 27 ottobre dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Amelia per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

Fermato per un controllo in via Farattini, il 45enne si è prima rifiutato di fornire le proprie generalità, poi ha proseguito isultando i militari e tentando di colpirli con calci e pugni. Alla fine è stato bloccato, identificato e perquisito. In una tasca dei pantaloni aveva un involucro con una dose di hashish mentre nella sua abitazione, sempre ad Amelia, i militari dell’Arma hanno trovato altri 44 grammi di hashish e 11 di marijuana, oltre ad un bilancino e materiale per confezionare le dosi.

L’uomo è stato così arrestato in flagrante e, a seguito della direttissima di fronte al tribunale di Terni – a difenderlo c’era l’avvocato Francesca Carcascio – si è visto convalidare quanto eseguito dai carabinieri e applicare la misura dell’obbligo di firma.