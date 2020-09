Amelia, atti vandalici: gli autori ripuliscono

«Si può sbagliare, ma è importante riconoscerlo e far prevalere il senso civico che ognuno di noi deve possedere per il bene comune». Lo dice l’assessore alla polizia municipale e ai lavori pubblici del Comune di Amelia Avio Proietti Scorsoni a proposito di alcuni atti vandalici compiuti in città da giovani che sono stati identificati e deferiti all’autorità giudiziaria.

«Vicenda risolta»

«Gli episodi – riferisce l’assessore – risalgono ad alcuni giorni fa quando in gruppetto di ragazzi si è abbandonato ad atti vandalici imbrattando segnali stradali, parti di muri e la cabina di un ascensore. Quella che può sembrare una semplice bravata – sottolinea esprimendo soddisfazione sia per l’individuazione dei responsabili che per il lieto fine della vicenda – può avere conseguenze molto serie. Un’accurata indagine della polizia locale ha permesso di risalire ai fautori del gesto, ma soprattutto ha permesso di risolvere in modo costruttivo la vicenda. I ragazzi hanno infatti provveduto alla ripulitura, mentre altri, non coinvolti, si sono invece offerti volontari per ripulire altre superfici scarabocchiate in precedenza».