Amelia, balzo contagi: torna l’obbligo di mascherine all’aperto. Toccherà anche a Terni

È Amelia il primo Comune della provincia di Terni a reintrodurre l’obbligo di mascherine all’aperto. L’ordinanza firmata dal sindaco Laura Pernazza – entrata in vigore alle 00.01 di sabato 11 dicembre e valida fino alle ore 24 di domenica 19 dicembre – è stata decisa in virtù del balzo dei contagi registrato nelle ultime ore nel territorio: alla mattinata di sabato il dato ufficiale parla di 95 casi. Un numero forse destinato a crescere, visti i 430 tamponi effettuati negli ultimi due giorni.

La situazione

Il tracciamento riguarda in particolare gli alunni non vaccinati: il contagio si è infatti diffuso in ambito scolastico, ‘ricadendo’ poi anche sulle famiglie, ma anche sportivo e del catechismo. In attesa dei risultati dei tamponi – a cui si aggiunge uno screening che ha coinvolto tutta la scuola primaria ‘Chierichini’ -, per la giornata di lunedì è già stato convocato un Comitato tecnico scientifico per valutare eventuali altre misure alla luce della diffusione del contagio. «L’ordinanza sulle mascherine – spiega la sindaca Pernazza – è chiaramente una misura di prevenzione che cerca di evitare ulteriormente il diffondersi del contagio anche nel tempo libero dei ragazzi».

Il monitoraggio della Usl Umbria 2

La situazione è tenuta sotto stretta osservazione dell’Usl Umbria 2, in particolare del responsabile del distretto Narni-Amelia, Giorgio Sensini. Il quale parla di un «trend in crescita che preoccupa e che richiede molta attenzione. Stiamo aspettando gli ulteriori risultati dei tamponi – conferma – per capire se saranno necessari provvedimenti più restrittivi. La grossa criticità è nelle scuole, ci sono classi in cui su 17 alunni ben 12 sono contagiati. Questo dimostra che il virus si è già diffuso ampiamente». Significativo, quanto preoccupante, un altro dato: su circa 300 tamponi analizzati riconducibili al distretto, ben 31 hanno dato esito positivo (oltre il 10%, di gran lunga sopra alla media nazionale) e tra questi circa 24 sono riconducibili nello specifico al territorio di Amelia.

Anche Terni verso le mascherine all’aperto

Intanto anche a Terni il sindaco Leonardo Latini, d’intesa con la prefettura, si prepara ad emanare – timing previsto è inizio settimana prossima – un’ordinanza per imporre l’uso delle mascherine all’aperto. Le modalità sono in corso di definizione ma si è già svolto un confronto fra il primo cittadino di Terni e quello di Perugia Andrea Romizi, che sta per assumere analogo provvedimento, e membri della giunta perugina, per ‘allineare’ le misure almeno nelle città più grandi della regione.