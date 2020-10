Amelia, carambola in via Roma: 30enne in ospedale

Incidente stradale all’alba di giovedì, intorno alle ore 6, in via Roma ad Amelia (Terni). Una carambola che ha portato al ferimento di un 30enne del posto – N.R. le sue iniziali – trasportato al Santa Maria di Terni in ‘codice giallo traumatico’ dagli operatori del 118. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del distaccamento amerino, intervenuti sul posto, un furgoncino Ape Porter della raccolta dei rifiuti avrebbe tamponato una vecchia Fiat 500 ferma al centro della carreggiata ed intenta a svoltare a sinistra, nel piazzale di alcune attività commerciali. In seguito all’impatto, l’utilitaria è finita contro un autoarticolato proveniente dal senso di marcia opposto. Ferito il conducente della Fiat 500, il giovane di Amelia, estratto dalle lamiere del mezzo e soccorso.

