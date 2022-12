Amelia: causano danni con i loro veicoli e scappano. Rintracciati e sanzionati dalla Locale

Incidenti stradali autonomi – due – che hanno però creato più di un problema e di un danno. Incidenti che hanno visto allontanarsi i responsabili dalle rispettive scene, anche se il lavoro investigativo della polizia Locale di Amelia ha consentito di individuarli, sanzionarli e di avviare le procedure per il risarcimento dei danni cagionati.

Il primo sinistro risale alla notte fra mercoledì e giovedì scorsi, quando un cittadino di nazionalità straniera al volante di un furgone, lungo le vie del centro storico, ha sbandato a più riprese causando danni in serie fra autovetture in sosta, segnaletica e beni privati. Il secondo sinistro è avvenuto alle prime ore di domenica: ‘protagonista’ un giovane di Amelia con un’auto di grossa cilindrata di cui ha perso il controllo in via I Maggio, arteria stradale peraltro sottoposta ai controlli per l’alta velocità. Alla fine entrambi i conducenti sono stati individuati e rintracciati dalla Locale amerina e sanzionati – in base al Codice della Strada – per ‘fuga dopo incidente con soli danni alle cose’, per un importo massimo di 1.208 euro ciascuno. Le indagini sono state condotte con modalità tradizionali, senza sistemi di videosorveglianza ma con il suppoorto di testimonianze solide e credibili.