Negli ultimi giorni la polizia Locale di Amelia, coordinata dal comandante Francesco Castellani, ha eseguito alcuni sequestri di veicoli, con sanzioni in alcuni casi decisamente pesanti.

Si parte dal conducente di un’autovettura ‘sospesa’, ovvero già sanzionata a Narni per l’assenza di revisione e sottoposta ai fermi amministrativo e fiscale. In questo caso le multe hanno sfiorato i 4 mila euro complessivi, con fermo del veicolo per 90 giorni.

Altre due auto, sprovviste di assicurazione Rca, sono state sottoposte a sequestro. Fra queste, una presa a noleggio a Roma da un cliente ignaro che il mezzo fosse sprovvisto della copertura.