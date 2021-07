Amelia, donna di 55 anni si toglie la vita nella sua casa

Dramma ad Amelia, dove mercoledì mattina una donna di circa 55 anni di età è stata trovata senza vita nella sua abitazione, nel centro storico, dove viveva da sola. Preoccupata dal fatto che non si era presentata al lavoro, nell’impossibilità di contattarla, una sua collega ha raggiunto la casa facendo la tragica scoperta. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Amelia, chiamati ad indagare sull’accaduto, non ci sono particolari dubbi sul fatto che si tratti di un suicidio. Sembra che la 55enne soffrisse da tempo di problemi di depressione. Al termine degli accertamenti, la salma è stata restituita ai familiari per il successivo rito funebre.

Condividi questo articolo su