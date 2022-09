Amelia: Giammarco Giuli convocato per due prestigiosi eventi di atletica leggera

Doppia convocazione di assoluto prestigio per Giammarco Giuli, l’atleta 19enne di Sambucetole di Amelia (Terni) che gareggia per la società Laziale Studentesca Rieti ‘Andrea Milardi’. Il giovane saltatore del Ternano, fresco del 6.98 metri saltati al meeting Romcaffè di Foligno, sarà infatti alla finale Oro Assoluti di Brescia ed alla Finale Scudetto Under 23 di Modena. La gara di Brescia si disputerà sabato 17 e domenica 18 settembre, con 13 squadre a contendersi il tricolore maschile e 12 quello femminile. Le gare saranno visibili in diretta streaming su www.atletica.tv (sabato dalle ore 15.45, domenica dalle ore 9, differita su RaiSport+HD nei giorni successivi). La finale scudetto Under 23 di Modena si disputerà il prossimo 2 e 3 ottobre e le società a contendersi il titolo maschile saranno 12. Per Giammarco Giuli si tratta della seconda partecipazione alla finale U23: l’anno scorso si era svolta a Bergamo e si era classificato 8° con la misura di 6.53.

Condividi questo articolo su