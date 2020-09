Amelia, imbrattano segnali e muri: guai e ripulitura

Gli atti vandalici non risparmiano nemmeno Amelia. C’è chi ha deciso di prendere di mira segnali stradali, muri e la cabina di un ascensore, con tanto di denunce e successiva ripulitura.

Ripulitura e volontari

A raccontare l’accaduto è l’assessore alla polizia Locale Avio Proietti Scorsoni: «Quella che può sembrare una semplice bravata può avere conseguenze molto serie. È il caso di alcuni ragazzi che nei giorni scorsi nella nostra città hanno imbrattato segnali stradali, muri e la cabina di un ascensore. Tali episodi deprecabili, sono sanzionabili penalmente. Dopo una accurata indagine – aggiunge – svolta dalla polizia Locale, sono stati identificati e deferiti all’autorità giudiziaria. Successivamente hanno provveduto alla ripulitura. Altri ragazzi invece si sono offerti volontari per ripulire altre superfici scarabocchiate: si può sbagliare – conclude – ma è importante riconoscerlo e far prevalere il senso civico che ognuno di noi deve possedere per il bene comune».