Amelia, la musica prova a ripartire

Riparte il 2 agosto l’attività musicale ad Amelia e in alcuni comuni del territorio amerino, fra cui una serie di concerti che recuperano due appuntamenti tradizionali come il ‘Maggio organistico amerino’ e i ‘Concerti aperitivo’ che in questa edizione diventano ‘Concerti d’estate’. Alle ore 18 nel chiostro di Sant’Agostino si esibirà il quartetto di saxofoni ‘Aslma Saxophone Quartet’ in un brillante programma di autori americani, da Bernstein a Gershwin. Seguiranno il 4 agosto un concerto in cattedrale, sempre alle ore 18, del duo Olimpio Medori – Mara Fanelli (organo e clavicembalo) e il 9 agosto, alle ore 12 nel salone affrescato del complesso Sant’Angelo, del duo Paolo Pellegrini – Maria Teresa Ferrante (tenore e pianoforte) che proporranno celebri romanze da salotto.

Il ‘Maggio organistico amerino’

I concerti del ‘recuperato’ XLVI Maggio organistico amerino inizieranno il 6 agosto alle ore 18, sempre al Sant’Angelo, con la presentazione del programma e la conferenza dell’architetto Andrea Cristofari sui prospetti d’organo nell’amerino, in collaborazione con la sezione di Terni del FAI. Seguiranno concerti alla Parrocchiale di Penna in Teverina il 9 agosto alle ore 18 (soprano Lucia Casagrande, tromba barocca Andrea Di Mario e clavicembalo Gabriele Catalucci), quindi all’organo della chiesa di San Magno il 16 agosto alle ore 18 (organista Maurizio Maffezzoli), alla parrocchiale di Giove il 23 agosto alle ore 18 (organista Renzo Bortolot), alla Collegiata di Lugnano in Teverina il 28 agosto alle ore 21.15 (organista Paolo Bottini). La conclusione si avrà in cattedrale ad Amelia il 30 agosto alle ore 18.30 con l’orchestra barocca ‘InCanto’ diretta da Fabio Maestri con Patrizia Polia (soprano) e Laura Pontecorvo (flauto traversiere) come soliste. La manifestazione è realizzata grazie al determinante contributo della Fondazione Carit e con il patrocinio e il contributo dei comuni interessati dai concerti. I posti, causa Covid-19, sono piuttosto limitati (dai 25 della chiesa di San Magno ai 130 della cattedrale di Amelia) e saranno disponibili fino al loro esaurimento.