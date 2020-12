Intervento del 118 lungo la strada Ortana, fra Amelia (Terni) e Orte (Viterbo), nella mattinata di domenica. Un uomo a bordo di un trattore ha accusato un malore ed è stato soccorso e condotto in ospedale. In campo anche i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia il cui intervento, però, non si è reso nei fatti necessario: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’accaduto e il mezzo agricolo è rimasto in carreggiata. Intervenute anche le forze dell’ordine.

