Un operaio di circa 60 anni di età ha riportato un serio infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì mentre stava operando – era impegnato in un intervento di ristruttrazione – all’interno della Comunità Incontro di Molino Silla, ad Amelia. L’uomo è caduto da un’altezza di circa sei metri ed è stato soccorso ed elitrasportato da Nibbio presso l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Ha riportato alcune fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto i carabinieri della Compagnia di Amelia hanno avviato accertamenti volti a ricostruire la dinamica del fatto e il rispetto delle normative relative alla sicurezza sul lavoro.