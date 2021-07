Amelia piange l’imprenditore Mario Paolucci

Profondo cordoglio ad Amelia (Terni) per la scomparsa del noto imprenditore Mario Paolucci: avrebbe compiuto 85 anni il 14 di agosto. Stimato da tutti, ha guidato da protagonista – anche in età avanzata – la propria azienda di famiglia, nel settore dell’edilizia, affiancato dal figlio Fabio. Grande la sua passione per il lavoro, ma pure per i motori ed il motociclismo: un’amore – quello per le due ruote – coltivato sin da adolescente e finchè ha potuto, con diverse vittorie e soddisfazioni ottenute in giro per l’Italia. Un orgoglio – sportivo e non solo – per la sua Amelia che oggi lo piange.

