Dopo i lavori di riqualificazione andati avanti per diversi mesi, il Teatro Sociale di Amelia si prepara a tornare a nuova vita. L’ente del terzo settore ‘Ameria 1782 – Teatro delle Arti’ ha annunciato «la riapertura al pubblico per le visite guidate, già attive su prenotazione, e il completamento degli ultimi interventi che, entro l’autunno, restituiranno alla città un luogo simbolo della cultura locale».

Durante l’estate – spiega ‘Ameria 1782’ – «sono stati portati a termine importanti lavori di restauro e adeguamento che consentono già oggi di accedere al teatro attraverso percorsi guidati. Mancano soltanto le ultime opere sugli impianti e sulla sicurezza antincendio che, secondo il cronoprogramma, si concluderanno tra ottobre e novembre. Da quel momento, la storica sala settecentesca tornerà finalmente ad accogliere spettacoli ed eventi, riappropriandosi della sua funzione di fulcro culturale per la comunità amerina». «È per noi un grande onore aver superato questa sfida complessa – sottolineano dall’associazione – e avvertiamo la responsabilità di continuare con costanza e impegno, consapevoli di quanto arte e cultura siano oggi più che mai una necessità primaria».

Determinante, per la riuscita del progetto, è stato il sostegno della Fondazione Carit «che ha garantito un contributo economico decisivo, confermando ancora una volta la sua vicinanza al territorio amerino. Basta guardare alla programmazione cittadina per comprendere quanto il ruolo della Fondazione sia fondamentale per la sostenibilità culturale di Amelia, troppo spesso rimasta ai margini delle iniziative pubbliche», evidenziano da ‘Ameria 1782’. L’auspicio è che questo primo passo diventi il motore di una rinascita artistica più ampia, con la creazione di un vero polo culturale capace di animare il territorio con un rinnovato fervore.