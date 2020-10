Amelia, ripartono i corsi di recitazione

Una ripartenza attesa da mesi dopo il lockdown per la pandemia Covid-19. Da giovedì 8 ottobre scatta la ripartenza per i corsi di recitazione all’associazione Ameria Umbra – Scuola di musica Wijnand van de Pol, patrocinata dal Comune: a condurli sarà l’attrice umbra Maria Chiara Tofone.

Lo stop, la ripresa e la novità

Il corso di recitazione era iniziato a febbraio per poi essere interrotto a causa dell’emergenza epidemiologica. Ora si riaprono le iscrizioni per le lezioni con protagonista la Tofone, già andata in scena con ‘Tre Once di Lana Nera’ all’ArtFall Festival di Amelia. «La novità di quest’anno riguarda l’introduzione – sottolinea – di un corso dedicato ai ragazzi di età tra i 13 e i 20 anni dalle 18 alle 19.30; seguirà poi quello per adulti, dai 21 anni in su, che si terrà dalle 19.30 alle 21.30. I programmi dei due corsi saranno simili per contenuti ma quello per ragazzi, oltre ad avere una minore durata, sarà maggiormente incentrato sull’aspetto ludico e sul fare gruppo. Le lezioni verranno attivate raggiunto il numero minimo di partecipanti e poi termineranno con una performance finale a Giugno. Inoltre, non si richiedono requisiti, tutti sono benvenuti, sia chi ha già avuto qualche piccola esperienza si chi inizia da zero». Tutti gli esercizi saranno chiaramente riadattati al distanziamento, si eviterà il contatto fisico e verranno rispettate le normative relative al Covid. «La recitazione sarà usata come valido strumento di conoscenza – aggiunge – di sé, di relazione fra le persone e di lettura delle dinamiche umane, elementi che ci sono molto mancati in questo periodo d’isolamento e di distanza umana e che avremo modo di rimettere in moto in un luogo protetto. Attraverso esercizi basilari si avrà la possibilità di focalizzarsi sulla consapevolezza fisica ed emotiva, l’ascolto, la concentrazione, la fiducia e l’immaginazione. Si ricorrerà a differenti tecniche di training attoriale, giochi teatrali, improvvisazioni, elementi basilari di biomeccanica teatrale, dizione, lettura interpretativa e all’impronta, scrittura creativa e analisi del testo». Per informazioni è possibile contattare la scuola al 327 6374512 o allo 0744 983415; in alternativa si può scrivere a scuolameria@tiscali.it. Il form d’iscrizione è disponibile QUI.