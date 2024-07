Amelia: sarà intitolata a Bud Spencer la nuova piscina scoperta. E ci sarà anche Terence Hill

Verrà intitolata all’indimenticato Bud Spencer, popolare attore e anche azzurro ed olimpionico di nuoto, scomparso nel giugno del 2016, la nuova piscina scoperta di Amelia, in località Paticchi – Strada delle Torri. Alla cerimonia, prevista per domenica 7 luglio alle ore 20, interverranno i familiari di Bud Spencer (al secolo Carlo Pedersoli) e anche Terence Hill, al secolo Mario Girotti, partner sulla scena di tanti film di successo e le cui radici familiari sono ben solide in quel di Amelia. In campo l’amministrazione comunale – in testa il sindaco Laura Pernazza – e la Amelia Nuoto Academy per un evento aperto a tutta la cittadinanza.

