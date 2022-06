Violento scontro tra autovetture nella serata di martedì in via Roma, ad Amelia, poco prima delle 22.30. L’impatto ha coinvolto due veicoli non lontano – a segnalarlo è il 115 – dal bivio delle colonne: risultano tre feriti in seguito all’incidente, tutti trasportati in ospedale in ‘codice rosso’. Sul posto ci sono gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Amelia ed i carabinieri, quest’ultimi impegnati nel ricostruire la dinamica dello schianto.

