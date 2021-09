Amministrative 2021, il M5s ‘scalda i motori’: «Pronti a fare la differenza»

«A garanzia della trasparenza e degli interessi dei beni comuni. Sanità e difesa dei presidi territoriali, emergenza climatica ambientale, giustizia sociale e nuova gestione nell’approccio alla cosa pubblica. Senza compromessi al ribasso e giochi di palazzo che come sta facendo il centrodestra in Umbria relegano i cittadini all’ultimo posto». Così il Movimento 5 Stelle ha presentato i propri candidati alle prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre. Presenti, nella sala della Vaccara a Perugia, il consigliere regionale Thomas De Luca, la senatrice Emma Pavanelli, la deputata Tiziana Ciprini ed i capilista di Città di Castello, Assisi, Spoleto e Amelia.

Con il centrosinistra, quasi ovunque

«Il Movimento 5 Stelle c’è e vuole fare la differenza in questa nuova fase insieme al presidente Giuseppe Conte – ha detto De Luca -. I percorsi di coalizione sono stati costruiti dentro progetti che mettono al centro i cittadini. Siamo pronti a fare la differenza sui nostri temi fondamentali. Trasparenza dentro le partecipate, difesa dei presidi territoriali e dei beni pubblici dalla minaccia di svendite e privatizzazioni, la ricostruzione di un tessuto sociale nel periodo post pandemia. Ad Assisi, Spoleto e Amelia siamo nell’ampia coalizione di centrosinistra. A Città di Castello abbiamo fatto una scelta coraggiosa a sostegno di Luciana Bassini perchè volevamo un segnale netto di discontinuità su gestione rifiuti e partecipate che non c’è stato».

‘Focus’ Città di Castello

Proprio Città di Castello è stata letteralmente depennata dal Pnrr dell’Umbria. «Città di Castello vive un momento particolare – ha spiegato Anna del Buono d’Ondes, capolista del Movimento 5 Stelle che sostiene la candidata sindaco Luciana Bassini -. Ci siamo uniti ad altre liste che condividono con noi una visione diversa rispetto al passato. Partecipazione cittadina e trasparenza sono le nostre linee guida, cose che finora non si sono mai viste. A Città di Castello non manca nulla ma è tutto in degrado, c’è incuria totale sul bene comune. Bisogna valorizzare ciò che abbiamo e condividerlo, per questo puntiamo su sostenibilità e riqualificazione».

Assisi e Spoleto

Ad Assisi la lista del M5S che sostiene la sindaca uscente Stefania Proietti, è guidata da Fabrizio Leggio: «La scelta di sostenere il blocco di centrosinistra è stata relativamente facile. La destra è polarizzata sulle posizioni estreme, xenofobe e omofobe di Lega e Fratelli d’Italia che sono lontane mille miglia dalle nostre sensibilità. Già cinque anni fa speravamo che Stefania Proietti potesse essere la nostra candidata sindaco. Pensiamo di poter incidere con i nostri temi al tavolo del governo della città e condividerne le scelte. Stefania Proietti ci dà garanzie sulla sensibilità ai temi ambientali e alla lotta agli sprechi». A Spoleto la lista del Movimento 5 Stelle sostiene il candidato Andrea Sisti: «Ci siamo, siamo ricchi di valori e idee che non volevamo la strada – ha detto la capolista Agnese Protasi -. Il nostro Comune attualmente gestito dal prefetto è stato devastato negli anni da una politica che ci ha messo ai margini. Un ospedale depauperato dopo l’emergenza Covid di ogni potenzialità: non sono tornati medici nè i reparti di emergenza. Un danno per territorio e cittadini. Nella nostra lista ci sono 18 persone in gamba, niente riempilista ma solo chi aveva voglia di esserci. Per noi la questione ambientale vuol dire industrializzazione rispettosa, transizione digitale ed economica pensando anche alla formazione di chi lavora in Comune e anche dei cittadini».

Amelia

Ad Amelia, nella lista civica che sostiene il candidato sindaco Pompeo Petrarca, ci sono anche i candidati consiglieri del M5S tra cui Gianfranco Chieruzzi: «Si chiama ‘Amelia Domani’ per dare una svolta e guardare al futuro. Una nuova pagina per Amelia più attrattiva per le imprese e più solidale, con una sanità più dignitosa. La prima cosa sarà riconsiderare il servizio di pronto soccorso h24 e la presenza di ambulanze. Ascoltare e coinvolgere i cittadini ripristinando le consulte e istituendo tavoli con associazioni di categoria. Vogliamo attrarre giovani, idee, turisti. Bisogna rimettersi in moto. Troppo tempo siamo rimasti impantanati nei nostri problemi».

Le parlamentari

In chiusura gli interventi della senatrice Emma Pavanelli e della deputata Tiziana Ciprini. «Presentiamo liste di cittadini puliti che da anni si impegnano sui territori – ha detto la prima -. Il M5S non perde le sue radici e punta sulla credibilità dei suoi candidati. I fondi da qui al 2026 saranno gestiti dai nostri sindaci, saranno loro che dovranno dimostrare la capacità di fare cambiamenti e progetti validi sui loro comuni. Serve un cambio di passo repentino». Per Tiziana Ciprini «è importante avere il M5S all’interno delle coalizioni per le amministrative: occorre un presidio nei comuni e la capacità di mediazione dentro le coalizioni per continuare ad essere ago della biancia».

Lista Movimento 5 Stelle Citta di Castello: Anna del Buono d’Ondes, Stefano Picchi, Eleonora Stacchetti, Anna Roberta Fois, Mauro Invidia, Selma Aurora Carrera, Flora Benvenuti, Sara Abdellaoui, Madia Elvira Alò, Lanfranco Sarti, Nikita Ciocchetti, Paolo Colagiovanni, Alessandra Rossi, Alice Bacci, Matteo Cardinali, Federica Luchetti, Stefania Granci, Aurore Perone.

Lista Movimento 5 Stelle Assisi: Fabrizio Leggio, Adriano Tofi, Isabella Fischi, Adil Zaoin, Fausto Trubbianelli, Gabriella Di Paola, Andrea Mancinelli, Moreno Proietti Gagliardoni, Rosa Piscopo, Arcangelo Vitagliano, Aslan Palombo, Antonella Casagrande, Lorenzo Moretti, Roberto Mazzeo, Franca Niglio in Lunghi.

Lista Movimento 5 Stelle Spoleto: Agnese Protasi, Samuele Bonanni, Francesco Capaldini, Maura Ciavatta, Cesare De Rosa, Marco Fortunati, Lucrezia Gentili, Nicoletta Loreti, Domenico Oronzo Lorizzo, Marinella Marinelli, Giacomo Mollaioli, Enrico Morganti, Lorenzo Orazi, Jessica Patrizi, Alessandra Poli Sandri, Giulia Rossi, Michele Rutigliano, Anna Sebasta.

Candidati del M5S nella lista ‘Amelia Domani’: Marco Monzi, Marco Piciucchi, Maria Elisa Perotti, Gianfranco Chieruzzi, Romano Banella.