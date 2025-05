Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì in tre Comuni umbri, per eleggere i rispettivi sindaci e consigli comunali. Assisi e Monte Santa Maria Tiberina in provincia di Perugia e Amelia, in provincia di Terni, le amministrazioni chiamate al rinnovo, in tutti e tre i casi dopo che le precedenti sindache sono decadute a seguito della loro elezione in consiglio regionale, avvenuta lo scorso novembre. L’unico Comune dei tre che potrebbe essere chiamato a un eventuale ballottaggio – nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno – è Assisi. In totale sono poco meno di 34 mila (33.769) gli umbri chiamati al voto in questa tornata elettorale.

Affluenza ore 12

Amelia (17 sezioni): 14,02%. Nella precedente tornata elettorale fu del 13,88%

Assisi (32 sezioni): 13,34%. Nella precedente tornata elettorale fu del 13,14%

Monte Santa Maria Tiberina (3 sezioni): 14,98%. Nella precedente tornata elettorale fu del 14,77

Assisi

Nella città Serafica, nei 32 seggi allestiti, sono per la precisione 23.026 gli aventi diritto al voto (11.204 uomini e 11.822 donne), chiamati ad eleggere il successore dell’ex sindaca e attuale presidente della Regione, Stefania Proietti. A contendersi la fascia tricolore sono Eolo Cicogna per il centrodestra e Valter Stoppini per il cosiddetto campo largo del centrosinistra, entrambi classe 1955 ed entrambi sostenuti da cinque liste. Ad appoggiare il primo candidato sono in particolare Assisi al centro Cicogna sindaco, Forza Italia, Eolo Cicogna Sindaco, Lega e Fratelli d’Italia. Il secondo è invece sostenuto dalle liste Assisi domani, Assisi democratica, Pd, Progressisti per Assisi e infine Valter Stoppini per Assisi.

Monte Santa Maria Tiberina

Per quanto riguarda Monte Santa Maria Tiberina (dove sono 941 gli elettori e tre i seggi allestiti), è invece corsa a tre per prendere il posto dell’ex sindaca Letizia Michelini (Pd), anche lei ora sugli scranni di palazzo Cesaroni: in questo caso in corsa ci sono Rinaldo Mancini per la lista Un impegno comune (espressione di Pd e alleati), Francesco Algeri Rignanesi per Uniti per cambiare (centrodestra) e Giorgia Gorini per Umbria autonoma.

Amelia

Ad Amelia sono due i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino, occupata fino allo scorso autunno dalla sindaca di centrodestra Laura Pernazza: i 9.802 cittadini chiamati al voto nei 17 seggi (4.869 uomini e 4.933 donne) potranno scegliere tra Avio Proietti Scorsoni per la lista Per Amelia (sostenuta da FdI, FI, Lega e altre forze civiche) e Pompeo Petrarca per Amelia – Un patto avanti (Pd, M5s, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Socialista e Sinistra Amerina).