‘Amore@Terni Young’ in piazza: c’è la nuova data per l’iniziativa da 70 mila euro

di S.F.

‘Amore@Terni Young’, c’è la nuova data per l’evento da 70 mila euro – tutto a carico della fondazione Carit – previsto in origine nel primo weekend di giugno e poi saltato. Si tratta di uno degli argomenti al centro della prossima giunta, motivo? Una rettifica rispetto al precedente atto con tanto di linee guida. L’evento ora è stato programmato per venerdì 21 e sabato 22 giugno. Nel documento progettuale si parlava di un’iniziativa principale in piazza Europa «con uno spettacolo live, disco, dance, luci, fuochi d’artificio freddi, ecc.. da tenersi su un palco moderno ad hoc, dalle ore 18-2 , di nomi celebri tra il pubblico giovanile». Vedremo come andrà.