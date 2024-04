Spunta ‘Amore@Terni Young’: affidamento da 56 mila euro per evento in piazza

di S.F.

Terni e gli eventi, altro giro. Questa volta vale un importo stimato di poco superiore ai 56 mila euro e la denominazione è ‘Amore@Terni Young’: il Comune ha pubblicato un avviso per l’affidamento diretto senza procedura di gara sulla base del codice degli appalti 2023. L’iniziativa è in programma per il 1° e il 2 giugno e le curiosità non mancano.

L’AVVISO COMPLETO PER L’INDAGINE DI MERCATO

Il format e la fondazione Carit

Bene, che sarebbe? L’idea progettuale porta la firma della posizione di elevata qualificazione Omero Mariani e l’input è di realizzare «un main event, in Piazza Europa, con uno spettacolo live, disco, dance, luci, fuochi d’artificio freddi, ecc.. da tenersi su un palco moderno ad hoc, dalle ore 18-2 , di nomi celebri tra il

pubblico giovanile, che sappia fare da catalizzatore della loro attenzione e li motivi a venire e a coinvolgersi nella festa/spettacolo». Si parla di coinvolgimento dei proprietari dei locali ubicati nel perimetro della movida ternana «in modo da creare un evento diffuso e itinerante». Il tutto da fare ad inizio giugno. Il costo complessivo dell’operazione Iva inclusa? 70 mila euro. Il Comune tira in ballo palazzo Montani: «L’evento viene finanziato, se approvato dalla medesima, con un contributo ad hoc della fondazione Carit per la valorizzazione del brand Amore@Terni». Per la logistica sono 30 mila euro, cachet artisti 20 mila euro, merchandising 10 mila euro e altrettanti per la sicurezza.

Gli under 30

L’iniziativa coinvolgerà piazza Europa (main stage), piazza della Repubblica, piazza Solferino, via e locali della ‘Terni vecchia’, piazza Buozzi, corso Vecchio e il pronao del verdi. Il soggetto attuatore sarà individuato dopo l’indagine di mercato e la manifestazione di interesse con affidamento dal valore di 56.451 euro. Prevista la riapertura delle iscrizioni per lanciare le dediche d’amore, in questo caso con «un messaggio di tenerezza». In sostanza si ripeterà ciò che è accaduto (in quella circostanza con Umbria Energy) in occasione di San Valentino. L’intento generale è quello di «coniugare l’azione di branding con lo stile di vita young appassionato alla movida ternana, in particolare strizzando l’occhio a quella estiva». Il marchio Amore@Terni Young raccoglierà riguarderà tutti gli eventi dell’estate.

Il merchandising

C’è poi un’ulteriore cusiorità. Nell’idea progettuale si parla di munire i locali che aderiscono «di un kit di merchandising composto da cinque vetrofanie trasparenti da mettere all’ingresso o sulle vetrine dei propri locali e venti bolli layer trasparente a colori, da mettere sui menu, e/o sui centro tavola dei propri locali. Target? «Il pubblico younh (under 30), appassionato al formato dj set o live disco dance». Vedremo come andrà. In primis c’è da attendere per la conclusione dell’iter appena scattato.