Anche i Simpsons celebrano Umbria Jazz

La puntata non è ancora visibile in Italia, ma negli Usa è stata già diffusa e alcune immagini sono arrivate anche nel nostro paese. Si chiama ‘The sound of bleeding gums’ ed è l’episodio numero 17 dei Simpsons. In una scena compare anche un omaggio all’Umbria, precisamente a Umbria Jazz. Un manifesto celebrativo è appeso nella cameretta del figlio di ‘gengive sanguinanti’ il musicista preferito di Lisa, che la ragazzina figlia di Homer incontra in questa puntata.

Sul sito della Fox i contenuti della puntata hanno restrizioni geografiche (evidentemente i diritti non sono stati ancora venduti), ma su You Tube c’è qualche spezzone in lingua originale, che vi proponiamo in anteprima.