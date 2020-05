Anche l’Umbria piange Gigi Simoni

Cordoglio anche in Umbria per la scomparsa di Gigi Simoni, ex direttore tecnico ed allenatore del Gubbio fra il 2009 e il 2012. La sua esperienza umbra, l’ultima di una lunga carriera sulle panchine – e prima, da calciatore – di mezza Italia, ne aveva fatto apprezzare a tutti non solo le competenze, ma anche le doti umane di una delle figure più stimate del calcio nazionale. Simoni, colpito da un ictus poco meno di un anno fa, si è spento venerdì all’età di 81 anni. Il suo periodo migliore da tecnico, sulla panchina dell’Inter con cui ha conquistato la coppa Uefa nella stagione 1997/1998, con la grande delusione dello scudetto sfumato nella contestata partita di Torino contro la Juventus, quella del famoso fallo da rigore di Mark Iuliano su Ronaldo.

Condividi questo articolo su