Lunedì mattina il centro cittadino è stato attraversato dal corteo organizzato nell’ambito dello sciopero generale ‘pro Pal’, indetto da Usb e dai sindacati di base «contro il genocidio in Palestina».

La manifestazione ternana si inserisce nel quadro delle oltre 80 iniziative svolte in contemporanea in altre città italiane. A Terni i partecipanti si sono ritrovati in largo Don Minzoni, dove è stato dato il via alla mobilitazione. Da lì il corteo ha sfilato lungo corso Tacito, con una prima sosta in largo Villa Glori e la conclusione in piazza della Repubblica.

Alla partenza erano presenti circa 500 persone, numero che è cresciuto nel corso della mattinata con l’arrivo di altri manifestanti lungo il percorso. Tra bandiere, striscioni e interventi al microfono, è stata ribadita la richiesta di cessare le violenze e di sostenere il popolo palestinese, portando il loro messaggio di solidarietà anche nelle strade del centro di Terni.

