Umbria, ancora neve: c’è l’allerta Prociv

Giornate di maltempo e nevicate in Umbria. La situazione non è destinata a migliorare nelle prossime ore e il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso per la giornata di mercoledì: «I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero – si legge – determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche». Ore di grande lavoro per i vigili del fuoco anche a causa delle cadute di rami e alberi sulle sedi stradali.

IN ALTURA A POLINO NEVE FINO A 70 CENTIMETRI

TERNI-SPOLETO, PROBLEMI SUL VALICO DELLA SOMMA

Neve

L’avviso prevede il «persistere di nevicate su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, a quote mediamente superiori i 200-500 metri; nevicate su Lazio, Abruzzo e Molise a quote mediamente superiori e i 600-800 metri; nevicate in Umbria, a quote mediamente superiori i 600-800 metri, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati». C’è dunque l’allerta gialla.