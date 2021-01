Polino, neve fino a 70 centimetri in altura

Senza sosta il lavoro dei mezzi della Provincia di Terni per l’emergenza neve nelle zone più alte – Colle Bertone – del territorio comunale di Polino. Il livello – informano da palazzo Bazzani – ha raggiunto circa i 70 centimetri: «L’area interessata è soprattutto quella in prossimità del valico a circa 1.400 metri di altezza». Problemi anche per la caduta di rami.

POLINO E STRONCONE, MOLTA NEVE

BLOCCATO ANCHE UNO SPAZZANEVE, 115 IN AZIONE

Più in basso

Per quel che concerne il paese – viene messo in evidenza – «il livello della neve è ancora basso e la situazione è gestibile senza necessità di interventi straordinari. Nella zona maggiormente innevata ci sono cinque abitazioni, alcune delle quali seconde residenze. Gli spazzaneve della Provincia stanno operando per rendere la strada percorribile sia da mezzi civili che da quelli legati ad eventuali soccorsi». Più gestibile la situazione ai Prati di Stroncone: pochi centimetri di neve e mezzi spargisale in azione. Previste nuove nevicate sopra i 1.000 metri.