Ancora un incidente sulla Pian d’Assino a Gubbio: cinque feriti

È di cinque persone ferite il bilancio del grave incidente stradale accaduto mercoledì pomeriggio – poco dopo le ore 17 – lungo la strada statale 219 ‘di Gubbio e Pian d’Assino’ fra gli svincoli di Padule e Torre Calzolari, all’altezza della frazione di Spada, nel territorio comunale di Gubbio. L’impatto è stato fra due autovetture, un suv e una station wagon: tre persone – riferisce una nota dei vigili del fuoco – sono state trasportate in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia mentre altre due, meno gravi, al nosocomio Usl1 di Branca. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire soccorsi e rilievi. Sul posto, oltre ai sanitari con l’elisoccorso ‘Nibbio’ e quattro ambulanze, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana, gli operatori Anas e le forze dell’ordine. La Pian d’Assino è spesso teatro di incidenti molto gravi: l’ultimo in ordine di tempo – lo scorso 31 maggio – ha causato il decesso della 78enne eugubina Anna Cappanelli.